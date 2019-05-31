СК подтвердил задержание покинувшего пост главы Раменского района Подмосковья

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Покинувший в среду пост главы Раменского района Московской области Андрей Кулаков задержан по подозрению в убийстве женщины, подтвердила ТАСС представитель регионального главка Следственного комитета Евгения Кирюшина.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Кулакова задержали за убийство заместителя главы общественной палаты района Евгении Исаенковой.

"Все подтверждаю - и задержание, и информацию о жертве", - сказала Кирюшина.

Она добавила, что Кулаков свою вину не признал. "Вину он не признал. На допросе он сказал, что видел жертву последний раз 29 апреля", - сказала Кирюшина.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Обвинение ему пока не предъявлено. По словам Кирюшиной, в субботу следователь будет ходатайствовать об аресте чиновника.

"Предварительно установлено, что ночью на 2 мая глава Раменского района в салоне автомобиля совершил убийство своей 39-летней знакомой, к которой испытывал личные неприязненные отношения. После чего с места происшествия скрылся", - сообщили в Следственном комитете.

Источники в районной администрации рассказали ТАСС, что в ее здании проходили следственные действия в рамках уголовного дела в отношении Кулакова. "Кулаков был допрошен и затем задержан", - сказал собеседник агентства.

По данным источника ТАСС, Исаенкова могла быть задушена из-за личного конфликта. "Кулаков и Исаенкова давно были в близких отношениях", - пояснил он.

Тело женщины нашли в машине под Раменским 4 мая. Как рассказал источник, Кулаков присутствовал на ее похоронах, которые прошли 17 мая.

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