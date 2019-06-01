Полиция сообщила подробности ликвидации стрелка в Вирджинии

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Полицейские во время перестрелки ранили устроившего в пятницу стрельбу в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния), впоследствии он умер. Об этом сообщил на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал CNN, начальник полиции Вирджинии-Бич Джеймс Сервера.

"Подозреваемый вступил в перестрелку с полицейскими и был ранен, - сказал он. - Полицейские сделали то, что обязаны были сделать, - оказали ему первую помощь и эвакуировали из здания. Впоследствии он умер от ран".

Как уточнил начальник полиции, жертвами трагедии стали 12 человек. Убитые обнаружены на всех трех этажах здания, а один застреленный был найден в машине, припаркованной у здания.

Сервера отметил, что имя стрелявшего известно, однако его не называют, поскольку не были уведомлены его родственники. Согласно последним данным полиции, огонь по коллегам на рабочем месте открыл муниципальный служащий с большим стажем.