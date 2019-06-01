СМИ: в Таиланде 17 человек пострадали при падении автобуса в пропасть

БАНГКОК, 1 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек пострадали в результате падения в пропасть рейсового автобуса, следовавшего из провинции Чиангмай в Пхрае по горной дороге. Как сообщила в субботу газета The Nation, инцидент произошел в пятницу вечером.

Прибывшие на место спасатели помогли выбраться пострадавшим пассажирам из автобуса. Все получившие травмы были отправлены в три больницы. Водитель автобуса сообщил полиции, что шел дождь, когда другой автомобиль резко остановился перед транспортным средством. На скользкой дороге мужчина потерял контроль над автобусом, в результате чего он съехал с дороги и упал с 20-метровой высоты.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Таиланд находится на втором месте в мире по числу жертв ДТП. Ежегодно в стране в авариях погибает порядка 24 тыс. человек.