В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда

ЧИТА, 1 июня. /ТАСС/. Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

Инцидент произошел в 05:38 мск на станции Куэнга.

"Произошел сход четырех вагонов пассажирского поезда №8 сообщением Новосибирск - Владивосток. По предварительной информации, пострадавших нет. Нарушен габарит соседнего пути", - говорится в сообщении.

В ликвидации последствий инцидента задействованы восстановительные поезда со станций Шилка и Зилово. В РЖД создан оперативный штаб.