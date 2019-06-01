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Неизвестные похитили в Москве более 1 млн рублей у 80-летней пенсионерки

Следователи возбудили уголовное дело

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Двое неизвестных похитили более 1 млн рублей у 80-летней пенсионерки в столичном районе Коптево. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД по Москве.

"Накануне в полицию обратилась женщина 1939 года рождения. По ее словам, двое неизвестных на ул. Михалковская под предлогом обмена денежных средств открыто похитили у нее сумку с деньгами в сумме 1 млн 60 тыс. рублей, после чего скрылись на автомобиле", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ ("Грабеж").

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Россия
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