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Движение по Каширскому шоссе в Москве в сторону области затруднено

Произошло ДТП, в котором пострадали два человека

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Движение автомобилей по Каширскому шоссе в сторону Московской области затруднено из-за аварии, в которой пострадали два человека. Об этом ТАСС в субботу сообщил представитель столичного управления ГИБДД.

"Автоавария произошла в районе дома 53 по Каширскому шоссе. Столкнулись два автомобиля, пострадали два человека. Движение в сторону области перекрыто по двум полосам шоссе", - сказали в Госавтоинспекции.

На месте работают сотрудники ДПС, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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