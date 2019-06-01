Движение по Каширскому шоссе в Москве в сторону области затруднено

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Движение автомобилей по Каширскому шоссе в сторону Московской области затруднено из-за аварии, в которой пострадали два человека. Об этом ТАСС в субботу сообщил представитель столичного управления ГИБДД.

"Автоавария произошла в районе дома 53 по Каширскому шоссе. Столкнулись два автомобиля, пострадали два человека. Движение в сторону области перекрыто по двум полосам шоссе", - сказали в Госавтоинспекции.

На месте работают сотрудники ДПС, выясняются все обстоятельства произошедшего.