Три машины столкнулись на трассе в Калужской области

ТАСС, 1 июня. Автоавария с участием трех машин произошла на трассе М-3 "Украина" в Калужской области, в результате травмы получили четыре человека, в том числе двое детей. Об этом ТАСС в субботу сообщила официальный представитель регионального ГУ МВД Наталья Горохова.

"На 172-м км трассы "Украина" автомобили Honda и Renault, которые ехали в сторону Брянска, столкнулись с машиной Kia, которая выехала на встречную полосу движения. В результате пострадали четверо, в том числе двое детей 9 и 13 лет", - сказала она.

По ее словам, дети перевозились с использованием специальных детских кресел. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, выясняются все обстоятельства аварии.