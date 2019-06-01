Проверка на полиграфе подтвердила вину экс-главы Раменского района Подмосковья в убийстве

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Виновность бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова в убийстве знакомой подтверждается проверкой на полиграфе. Об этом сообщила ТАСС в субботу представитель регионального главка Следственного комитета Евгения Кирюшина.

"Его виновность подтверждается, в том числе проверкой на полиграфе. Кроме того, на теле погибшей найдены биологические и потожировые следы Кулакова", - сказала Кирюшина.

По предварительным данным, женщина была задушена руками и предметом из ткани, возможно, колготками или платком. Однако точное орудие убийство пока установить не удалось, отметила Кирюшина.

По данным следствия, в ночь на 2 мая в салоне автомобиля Кулаков убил 39-летнюю знакомую, к которой испытывал личные неприязненные отношения. Как сообщила ТАСС представитель ГСУ, вину чиновник не признал. "На допросе он сказал, что видел жертву последний раз 29 апреля", - сказала Кирюшина.

В отношении Кулакова возбудили уголовное дело, обвинение ему пока не предъявлено. По словам Кирюшиной, в субботу следователь будет ходатайствовать об аресте чиновника.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что тело женщины нашли 4 мая. По его словам, речь идет о заместителе главы Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой. Собеседник агентства отметил, что причиной убийства мог стать личный конфликт - Кулаков и Исаенкова состояли в близких отношениях.

В пятницу стало известно, что Кулаков 29 мая досрочно сложил полномочия главы района.