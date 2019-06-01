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Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Тулой

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины аварии

ТАСС, 1 июня. Один человек погиб, пятеро получили травмы в результате ДТП в Богородицком районе Тульской области с участием микроавтобуса. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла на 249-м км трассы М-2 "Крым". "1 июня около 07:00 мск водитель автомобиля Volkswagen Caravelle не справился с управлением, съехал в кювет с последующим наездом на ЛЭП. В результате происшествия водитель погиб, 5 пассажиров госпитализированы с различными повреждениями", - сказали в пресс-службе.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются причины аварии.

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