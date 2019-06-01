В Забайкалье локализовали пожар на площади 4 тыс. га

ЧИТА, 1 июня. /ТАСС/. Сотрудники Авиалесоохраны локализовали пожар на площади 4 тыс. га в горной местности Петровск-Забайкальского района Забайкальского края. Огонь бушевал с 22 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе федерального агентства лесного хозяйства.

По данным ведомства, пожар обнаружили сотрудники Читинской базы авиационной охраны лесов 22 мая. Тушение возгорания силами региональных лесопожарных служб началось оперативно в день обнаружения.

"В настоящее время пожар локализован на 4 тыс. га, площадь не меняется. Сейчас на работах по дотушиванию находятся 280 человек, из них 65 парашютисты-десантники Авиалесоохраны, а также 50 единиц техники", - сказала собеседница агентства.

Доставка наземной техники осложнялась труднодоступностью горной местности. Большая часть работ по тушению выполнялась ручным способом. Остановку огня затрудняли горный, местами сильно пересеченный рельеф, сильный ветер скоростью более 40 км/ч и высокий класс пожарной опасности по условиям погоды. Остановить огонь удалось с помощью взрывных работ, ликвидация запланирована на 2 июня.

Угрозы населенным пунктам нет.