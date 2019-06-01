Глава Московского следственного отдела на воздушном транспорте обвиняется во взятке

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение в получении взятки в 1 млн рублей главе Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте (ММСУТ) СК РФ, его подчиненному и адвокату, которые были задержаны в четверг правоохранительными органами. Как уточнил ТАСС пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников, следователи просят арестовать обвиняемых на 2 месяца.

"В Пресненский районный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении Дмитрия Коровина, Александра Ашуркова и Алексея Невзорова, обвиняемых в совершении преступления по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере")", - сказал представитель суда.

По данным следствия, должностные лица следственного подразделения ММСУТ СК России вступили в сговор с адвокатом из адвокатской палаты Республики Крым с целью получения взятки от фигуранта уголовного дела. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за выдачу ранее изъятых при обыске предметов и документов в рамках расследуемого дела. 20 мая адвокат получил взятку в размере 1 млн рублей, которые они распределили между собой.

30 мая в ходе совместной работы следователей ГСУ СК России по Москве и сотрудников УФСБ по Москве и Московской области фигуранты были задержаны. Уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере") возбуждено в отношении руководителя Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте ММСУТ СК России и подчиненного ему следователя.