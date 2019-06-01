На заводе в Дзержинске произошло два взрыва

"Произошло два взрыва в Дзержинске - в западной части города, вся информация уточняется", - сказал собеседник агентства. На место выехали экстренные службы.

ТАСС, 1 июня. Два взрыва произошло в западной части Дзержинска в Нижегородской области, сообщили ТАСС в администрации города.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что взрывы произошли на ГосНИИ "Кристалл". В городе создан оперативный штаб.

"По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в связи с информацией о взрывах на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске создан оперативный штаб. На место выехал заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов вместе с руководителем ГУ МЧС по Нижегородской области Валерием Синьковым. Обстоятельства происшествия выясняются", - сказал собеседник агентства.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что взрывы на заводе "Кристалл" произошли в цехе по производству тротила. "Несколько взрывов произошло в цехе по производству тротила завода "Кристалл". Данные о пострадавших уточняются", - сказал собеседник агентства.

Собеседник отметил, что угроза повторных взрывов сохраняется. "На данный момент существует угроза повторных взрывов", - сказал источник.

Он сообщил, что несколько взрывов произошло во время технологического процесса в цехе по производству тротила.

По его словам, взрывы были достаточно мощными, начался пожар. В экстренных службах отметили, что в результате взрывов есть обрушения, в некоторых домах выбило стекла.