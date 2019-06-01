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Экс-губернатор Ивановской области подозревается в хищении 700 млн рублей

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Растрата"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАОА "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин задержаны по подозрению в хищении 700 млн рублей. Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата").

"По версии следствия, Коньков, Гришин и иные пока неустановленные лица, совершили хищение вверенных Конькову бюджетных денежных средств путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО". Сумма похищенного составила порядка 700 млн рублей", - сообщила Петренко.

По ее словам, решается вопрос об аресте подозреваемых. Следственый комитет совместно с ФСБ России и Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России проведели обыски и следственные действия в Москве, Иванове и Воронеже.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что задержание Конькова связано с банкротством "Ивановского бройлера". Арбитражный суд Ивановской области признал ОАО "Ивановский бройлер" банкротом в 2015 году и передал предприятие в аренду московской компании "Продмит". В конце 2018 года в правительстве региона отмечали, что объемы производства мяса на предприятии восстановлены, а в первом квартале 2019 года планируется увеличение объемов выпуска готовой продукции.

Коньков возглавлял Ивановскую область с октября 2013 года по октябрь 2017 года (до этого был год врио губернатора). 10 октября 2017 года был освобожден от должности указом президента по собственному желанию.

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РоссияИвановская область
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