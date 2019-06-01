В результате взрывов на заводе в Дзержинске разрушилось административное здание

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Административное здание разрушено в результате взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В результате взрыва разрушено административное здание. Пожар на площади 100 кв. метров, повышенный третий ранг вызова. Вся работа организована", - сказал собеседник агентства.

При этом в администрации города сообщили, что не получали информацию об угрозе жилым домам после взрыва.

"По предварительной информации, у соседних домов выбило окна, это факт, где-то просто тряхануло, где-то повыбивало, но сколько домов пострадало, пока не ясно. "Кристалл" находится на отдалении от города, пока нет информации об угрозе жилым домам", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила во время технологического процесса произошло несколько взрывов.