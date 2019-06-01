Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей

СОЧИ, 1 июня. /ТАСС/. Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100. Главное о ЧП в Шереметьево

"Объем выплат родственникам погибших и пострадавших - он беспрецедентный. На сегодняшний день выплачено уже более 286,6 млн рублей. Из них 73,2 млн выплатили страховые компании по состоянию на вчерашний день, 213,4 млн рублей заплатила компания ["Аэрофлот"],- сказал он. - Наверное, это лишь малая компенсация того, что могло бы быть заплачено, но на сегодняшний день ситуация такова. Выплаты продолжаются".

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, вернулся в аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пятеро членов экипажа. Погиб 41 человек.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает ряд версий причин катастрофы, среди которых - недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.