В подмосковном Чехове произошел пожар на нефтеперегонной станции

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Пожар возник на частной нефтеперегонной станции в подмосковном Чехове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 11:37 мск от очевидца поступило сообщение о возгорании по адресу: Чехов, ул. Промышленная, д. 18", - сказали в министерстве.

По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение 3 емкостей с топливом, расположенных на территории частной нефтеперегонной станции. Площадь пожара составила 200 кв. м.

"В 12:25 мск пожар был локализован, в 12:35 - объявлена ликвидация открытого горения", - сообщили в МЧС.

В результате пожара, по предварительной информации, пострадавших нет.