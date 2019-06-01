В МЧС заявили, что информации о нахождении снарядов на территории завода "Кристалл" нет

ТАСС, 1 июня. Данных о нахождении боевых снарядов на территории завода "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области, где произошли взрывы и продолжается пожар, нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

"Информации про снаряды нет", - сказали в ГУ МЧС, отвечая на вопрос ТАСС.

В главке МЧС также уточнили, что данных о возможности повторных взрывов нет.

Как ранее сообщили ТАСС в экстренных службах, произошло несколько взрывов боеприпасов в цехе завода, часть из них не разорвалась. По данным источника, среди боеприпасов были авиабомбы. Собеседник ТАСС не исключал угрозу повторных взрывов.

По данным МЧС, после взрывов начался пожар на площади 100 кв. метров. По информации Минздрава, в результате взрывов пострадали 19 человек.