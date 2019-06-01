Источник: площадь пожара на заводе в Дзержинске увеличилась

ТАСС, 1 июня. Пожар, возникший после взрывов в цехе на заводе "Кристалл" в Нижегородской области, распространяется. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Пожар пока не локализован, он распространился на соседние помещения, площадь горения увеличилась", - сказал источник.

В субботу в цехе по производству тротила во время технологического процесса произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар на площади около 100 квадратных метров. По информации регионального Минздрава, от осколочных ранений в результате взрыва пострадали 19 человек. Жертв, по предварительным данным, нет. Разрушено административное здание.

Как уточнили ТАСС в городской администрации, эвакуация людей из жилых домов, расположенных в районе завода не проводится. В ней нет необходимости, поскольку опасности для населения нет.