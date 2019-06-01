Источник назвал возможную причину взрывов на заводе в Дзержинске

ТАСС, 1 июня. Нарушение техники безопасности - основная версия взрывов в одном из цехов на заводе "Кристалл" в городе Дзержинске Нижегородской области, где хранились боеприпасы. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

"Основная версия - нарушение правил, техники безопасности. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию, в результате чего начались взрывы. Это сейчас проверяется", - сказал источник.

В субботу в цехе по производству тротила во время технологического процесса произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар на площади около 100 кв. м. Сейчас площадь горения увеличилась. По предварительным данным, погибших нет.

По информации Министерства здравоохранения Нижегородской области, за медицинской помощью обратились 27 человек. 11 из них после осмотра медиков отпущены домой.

В ликвидации последствий взрывов задействованы около 350 человек и порядка 40 единиц техники.