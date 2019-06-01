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Взрывы на заводе в Дзержинске
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В Дзержинске после взрывов на заводе объявили режим ЧС

В пресс-службе правительства Нижегородской области сообщили, что этот режим также распространяется на поселки Желнино, Пыра и кордон Лесной

ТАСС, 1 июня. Власти Дзержинска Нижегородской области объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в городе после взрывов на ГосНИИ "Кристалл", сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Подписан", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, подписан ли документ о введении в городе режима ЧС.

Как уточнили в пресс-службе, режим ЧС распространяется также на поселки Пыра, Желнино, кордон Лесной. "Это позволяет оперативно привлекать средства и силы для ликвидации последствий взрыва", - отметил собеседник.

Теги
РоссияНижегородская областьВзрывы на заводе в Дзержинске
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