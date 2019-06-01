Глава Московского отдела СК на воздушном и водном транспорте арестован за взятку

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО главу Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте (ММСУТ) СК РФ, обвиняемого в получении взятки. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черников.

"Постановлением Пресненского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 30 июля, в отношении обвиняемого Дмитрия Коровина. В ходе заседания Коровин вину не признал", - сказал представитель суда.

В ближайшее время суд рассмотрит аналогичные ходатайства в отношении двух других фигурантов дела - подчиненного Коровина Александра Ашуркова и адвоката Алексея Невзорова.

По данным следствия, должностные лица следственного подразделения ММСУТ СК России вступили в сговор с адвокатом из адвокатской палаты Республики Крым с целью получения взятки от фигуранта уголовного дела. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за выдачу ранее изъятых при обыске предметов и документов в рамках расследуемого дела. По версии следствия, 20 мая адвокат получил взятку в 1 млн рублей, деньги были распределены между соучастниками.

30 мая в ходе совместной работы следователей ГСУ СК России по Москве и сотрудников УФСБ по Москве и Московской области фигуранты были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).