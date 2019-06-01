СК возбудил уголовное дело после взрывов на заводе в Дзержинске

ТАСС, 1 июня. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по фактам взрывов на заводе "Кристалл" в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

Взрывы на предприятиях по производству взрывчатки в России с 2014 года

"Следственными органами СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов")", - сказали в ведомстве. Эта статья предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, если это могло повлечь смерть человека либо причинило крупный ущерб.

По данным следствия, "на территории одного из заводов города Дзержинска Нижегородской области произошло несколько взрывов техногенного характера".

В СК сообщили, что на место ЧП выехали следователи и следователи-криминалисты регионального управления Следственного комитета. Они приступят к осмотру места происшествия после завершения работы спасателей.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что основная версия ЧП - нарушение правил, техники безопасности. "По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию, в результате чего начались взрывы. Это сейчас проверяется", - сказал источник.