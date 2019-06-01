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Обвалившиеся потолки и выбитые стекла. Главное о взрывах на заводе в Дзержинске

© Михаил Солунин/ТАСС

В цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в Дзержинске прогремело несколько мощных взрывов. По последним данным, пострадали 38 человек.

Что произошло

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Несколько мощных взрывов произошли 1 июня во время технологического процесса в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в Дзержинске. По данным МЧС, после этого возник пожар на площади около 100 квадратных метров, пожар распространяется. Разрушено административное здание. Взрывной волной выбило стекла в некоторых домах.

Открытое горение на заводе ликвидировано. В устранении последствий задействованы около 350 человек и порядка 40 единиц техники.

В администрации Дзержинска заверили, что химическая угроза после взрывов на заводе отсутствует.

СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

Что известно о пострадавших

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В МЧС сообщили о 38 пострадавших, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Состояние 25 пострадавших оценивается как средней степени тяжести. У девяти легкие травмы. Погибших нет. 

В экстренных службах сообщили, что среди пострадавших есть местные жители, которые не были работниками завода. 

Реакция властей

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Власти Дзержинска объявили режим чрезвычайной ситуации, который распространяется также на поселки Пыра, Желнино, кордон Лесной.

Глава города Иван Носков сообщил, что восстановительные работы проведут оперативно. Власти приступили к оценке ущерба. "Уже проведены переговоры с Борским стекольным заводом. Из Нижнего Новгорода направляется ремонтная бригада, которая позволит оперативно восстановить все разрушения", - сказал он.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина создан оперативный штаб. На место выехал замгубернатора Дмитрий Краснов вместе с руководителем ГУ МЧС по Нижегородской области Валерием Синьковым.

О заводе

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Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" открыт в 50-е годы прошлого века. Специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, а также безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации. В 2011 году начал работу под управлением государственной корпорации "Ростехнологии".

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