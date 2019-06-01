Обвалившиеся потолки и выбитые стекла. Главное о взрывах на заводе в Дзержинске

Несколько мощных взрывов произошли 1 июня во время технологического процесса в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в Дзержинске. По данным МЧС, после этого возник пожар на площади около 100 квадратных метров, пожар распространяется. Разрушено административное здание. Взрывной волной выбило стекла в некоторых домах.

Открытое горение на заводе ликвидировано. В устранении последствий задействованы около 350 человек и порядка 40 единиц техники.

В администрации Дзержинска заверили, что химическая угроза после взрывов на заводе отсутствует.

СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.