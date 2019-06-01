Обвалившиеся потолки и выбитые стекла. Главное о взрывах на заводе в Дзержинске

В цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в Дзержинске прогремело несколько мощных взрывов. По последним данным, пострадали 38 человек.
Что произошло
Несколько мощных взрывов произошли 1 июня во время технологического процесса в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в Дзержинске. По данным МЧС, после этого возник пожар на площади около 100 квадратных метров, пожар распространяется. Разрушено административное здание. Взрывной волной выбило стекла в некоторых домах.
Открытое горение на заводе ликвидировано. В устранении последствий задействованы около 350 человек и порядка 40 единиц техники.
В администрации Дзержинска заверили, что химическая угроза после взрывов на заводе отсутствует.
СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
Что известно о пострадавших
В МЧС сообщили о 38 пострадавших, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Состояние 25 пострадавших оценивается как средней степени тяжести. У девяти легкие травмы. Погибших нет.
В экстренных службах сообщили, что среди пострадавших есть местные жители, которые не были работниками завода.
Реакция властей
Власти Дзержинска объявили режим чрезвычайной ситуации, который распространяется также на поселки Пыра, Желнино, кордон Лесной.
Глава города Иван Носков сообщил, что восстановительные работы проведут оперативно. Власти приступили к оценке ущерба. "Уже проведены переговоры с Борским стекольным заводом. Из Нижнего Новгорода направляется ремонтная бригада, которая позволит оперативно восстановить все разрушения", - сказал он.
По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина создан оперативный штаб. На место выехал замгубернатора Дмитрий Краснов вместе с руководителем ГУ МЧС по Нижегородской области Валерием Синьковым.
О заводе
Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" открыт в 50-е годы прошлого века. Специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, а также безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации. В 2011 году начал работу под управлением государственной корпорации "Ростехнологии".