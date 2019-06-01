Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске выросло до 38

ТАСС, 1 июня. Число пострадавших при взрывах на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 38 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

Взрывы на предприятиях по производству взрывчатки в России с 2014 года

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"Пострадали 38 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии", - сказал представитель МЧС. Состояние 25 пострадавших оценивается как средней степени тяжести. У девяти легкие травмы. Погибших нет.

В экстренных службах сообщили ТАСС, что среди пострадавших есть местные жители, которые не были работниками завода. Собеседник агентства добавил, что взрывной волной выбило стекла в некоторых домах.

В медицинских службах ТАСС сообщили, что число пострадавших может увеличиться. "Люди продолжают обращаться за помощью", - сказал собеседник.

В МЧС добавили, что открытое горение на заводе ликвидировано. "Открытого горения нет, происходит очаговое тление", - заявили в МЧС.

Ранее в экстренных службах сообщили о стабилизации ситуации на заводе. "На данный момент ситуация несколько стабилизировалась. У специалистов появилась возможность проводить разведку с использованием бронещитов, для тушения используется бронированный автомобиль-цистерна", - сказал источник.

Он отметил, что для разведки обстановки используется беспилотник. Одно здание полностью разрушено. "Повреждения могут быть и у соседнего здания", - отметил собеседник агентства.

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