В Улан-Удэ поместили под домашний арест владельца батута, на котором пострадали дети

УЛАН-УДЭ, 1 июня. /ТАСС/. Суд Улан-Удэ поместил под домашний арест владельца батута, на котором пострадали дети. Об этом сообщается в субботу на сайте следственного управления СК РФ по Бурятии.

ЧП произошло днем 30 мая. Резкий порыв ветра поднял батут, когда на нем играли дети. Травмы получили несколько детей в возрасте от трех до семи лет, четверо из них попали в реанимацию в тяжелом состоянии.

"Следствием заявлялось ходатайство об избрании в отношении обвиняемого предпринимателя меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время судом вынесено решение о помещении мужчины под домашний арест на период предварительного расследования", - говорится в сообщении.

По факту травмирования детей возбуждено уголовное дело. Владелец батута обвиняется по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей").

СК также сообщил о начале проверки в отношении должностных лиц Гостехнадзора, допустивших к работе батут.

"Начата процессуальная проверка в отношении должностных лиц Гостехнадзора, допустивших аттракцион к эксплуатации. По результатам их действиям будет дана надлежащая правовая оценка", - говорится в сообщении.

По данным следствия, аттракцион работал с 6 мая, в день происшествия батут не был закреплен надлежащим образом за балансирные крепления. "В изъятой следствием документации содержатся сведения о том, что предпринимателю Гостехнадзором Бурятии было выдано свидетельство о государственной регистрации аттракциона, после чего на протяжении последних трех лет проводились технические осмотры изделия, - сообщили в региональном Следственном управлении. - Последнее обследование было проведено 6 мая 2019 года, по его результатам было выдано заключение об исправности аттракциона".

В новость в 16:09 мск добавлена информация о проверке в отношении должностных лиц Гостехнадзора