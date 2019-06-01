Количество обманутых дольщиков в Бурятии увеличилось с начала года

УЛАН-УДЭ, 1 июня. /ТАСС/. Число граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, увеличилось в Бурятии с начала года. Об этом сообщил в субботу в Улан-Удэ заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев.

"Обстановка в регионе заставляет нас лишний раз проверить, как решается проблема, обратить внимание на это, в том числе должностных лиц, правительство Бурятии и отдельных лиц муниципалитета. Настораживает высокий процент недостроя: по состоянию на май 2019 года количество проблемных объектов в регионе, сроки ввода которых затягиваются, по сравнению с началом года возросло с семи до 11. Увеличилось и число пострадавших граждан, на сегодня это 493 человека", - сказал Ткачев на межведомственном совещании, посвященном вопросам долевого строительства.

По словам замгенпрокурора РФ, в Бурятии есть и другие строящиеся многоквартирные дома, "сроки сдачи в эксплуатацию которых могут быть сорваны по различным причинам". Всего в республике участниками долевого строительства являются более 3,5 тыс. граждан, в свои будущие квартиры они в целом вложили свыше 6,5 млрд рублей.

"Мной принято решение объявить ряду должностных лиц в Бурятии предостережения, - сказал Ткачев. - Прокурорами республики за четыре месяца этого года выявлено 200 нарушений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов, в связи с этим 20 виновных лиц привлечены к административной ответственности. Также в этом году два материала направлены в органы следствия - выявлены факты хищения денежных средств, полученных от граждан".

По словам замгенпрокурора РФ, основные выявленные в Бурятии нарушения - это неправомерный сбор застройщиками денег с дольщиков, использование недобросовестной рекламы, возведение жилья без разрешительной документации. Также были случаи, когда не соблюдался порядок информирования дольщиков о переносе сроков сдачи домов, не публиковались сведения в единой информационной системе жилищного строительства. Существенная часть нарушений, отметил Ткачев, обусловлена "упущениями контрольно-надзорной деятельности".

"Служба судебных приставов не принимала должных мер по исполнению судебных решений о восстановлении прав дольщиков. Также мы считаем, что имеются претензии по следствию и дознанию, которые рассматривают эти дела, в связи с чем прокуратуре Бурятии требуется кардинально пересмотреть организацию надзора за исполнением закона следственными и оперативными подразделениями. Необходимо наладить более эффективное взаимодействие с объединениями дольщиков и властями для получения полной информации о ситуации", - подчеркнул Ткачев.