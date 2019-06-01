Власти Дзержинска намерены до 3 июня восстановить поврежденные при взрывах на заводе школы

ТАСС, 1 июня. Завершить восстановление школьных зданий, поврежденных в результате взрыва на на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске, планируется до 3 июня, сообщил в субботу журналистам глава города Иван Носков.

Обвалившиеся потолки и выбитые окна. Главное о взрыве на производстве тротила в Дзержинске

"С понедельника начинается ЕГЭ, поэтому наша основная задача - восстановить до понедельника поврежденные учреждения, чтобы они смогли принять учеников", - сказал он.

По его словам, более 400 спасателей находятся на месте ЧП, работает более 50 единиц техники. Организованы оперативные группы, которые объезжают территории.

Также определяется размер ущерба.

По данным местных СМИ, в городе повреждено более 10 школ и детсадов, жилые здания, а также культурные и спортивные объекты.