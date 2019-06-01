Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Большинство пострадавших при взрывах и пожаре на заводе "Кристалл" в Дзержинске получили осколочные ранения и ожоги, не представляющие опасности для жизни.

Обвалившиеся потолки и выбитые окна. Главное о взрыве на производстве тротила в Дзержинске

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Об этом в субботу сообщил ТАСС пресс-секретарь Приволжского исследовательского медицинского университета, при котором работает Нижегородский ожоговый центр, Алексей Никонов.

"Известно, что у пострадавших осколочные ранения и ограниченные ожоги, не очень большие, опасности для жизни не представляющие", - сказал Никонов.

Он отметил, что в Нижегородский ожоговый центр пострадавших в Дзержинске, учитывая характер травм, вероятнее всего, транспортировать не будут.