Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Большинство пострадавших при взрывах и пожаре на заводе "Кристалл" в Дзержинске получили осколочные ранения и ожоги, не представляющие опасности для жизни.
Об этом в субботу сообщил ТАСС пресс-секретарь Приволжского исследовательского медицинского университета, при котором работает Нижегородский ожоговый центр, Алексей Никонов.
"Известно, что у пострадавших осколочные ранения и ограниченные ожоги, не очень большие, опасности для жизни не представляющие", - сказал Никонов.
Он отметил, что в Нижегородский ожоговый центр пострадавших в Дзержинске, учитывая характер травм, вероятнее всего, транспортировать не будут.