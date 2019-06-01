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Взрывы на заводе в Дзержинске

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске

В Приволжском исследовательском медуниверситете сообщили, что пострадавшие получили осколочные ранения и ожоги, которые не представляют опасности для жизни

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Большинство пострадавших при взрывах и пожаре на заводе "Кристалл" в Дзержинске получили осколочные ранения и ожоги, не представляющие опасности для жизни.

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Об этом в субботу сообщил ТАСС пресс-секретарь Приволжского исследовательского медицинского университета, при котором работает Нижегородский ожоговый центр, Алексей Никонов.

"Известно, что у пострадавших осколочные ранения и ограниченные ожоги, не очень большие, опасности для жизни не представляющие", - сказал Никонов.

Он отметил, что в Нижегородский ожоговый центр пострадавших в Дзержинске, учитывая характер травм, вероятнее всего, транспортировать не будут.

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РоссияВзрывы на заводе в Дзержинске
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