{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Грузовик столкнулся с пассажирским поездом в Адыгее

Источник в экстренных службах сообщил о возгорании большегруза и одного вагона поезда

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июня. /ТАСС/. Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в Адыгее, пострадал водитель большегруза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги.

"Сегодня в 14:57 на перегоне Шеджий - Энем-2 однопутного электрифицированного участка Энем - Горячий Ключ Краснодарского региона СКЖД водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер - Нижневартовск. В результате столкновения произошло возгорание автомобиля. Поднят пожарный поезд станции Краснодар. По предварительным данным, в результате ДТП пострадал водитель грузовика, пассажиры за медицинской помощью не обращались", - говорится в сообщении. В связи с ДТП ожидаются задержки пассажирских поездов.

Один из вагонов поезда загорелся, сообщил в свою очередь источник в экстренных службах Краснодарского края.

"В результате столкновения произошло возгорание грузового автомобиля и одного вагона поезда. Проводится тушение. Пострадавших в поезде нет", - сказал собеседник.

Теги
РоссияАдыгея
Взрывы на заводе в Дзержинске
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске увеличилось до 43
В пресс-службе Минздрава сообщили, что 15 человек госпитализированы
Читать полностью