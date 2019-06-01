Грузовик столкнулся с пассажирским поездом в Адыгее

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июня. /ТАСС/. Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в Адыгее, пострадал водитель большегруза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги.

"Сегодня в 14:57 на перегоне Шеджий - Энем-2 однопутного электрифицированного участка Энем - Горячий Ключ Краснодарского региона СКЖД водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер - Нижневартовск. В результате столкновения произошло возгорание автомобиля. Поднят пожарный поезд станции Краснодар. По предварительным данным, в результате ДТП пострадал водитель грузовика, пассажиры за медицинской помощью не обращались", - говорится в сообщении. В связи с ДТП ожидаются задержки пассажирских поездов.

Один из вагонов поезда загорелся, сообщил в свою очередь источник в экстренных службах Краснодарского края.

"В результате столкновения произошло возгорание грузового автомобиля и одного вагона поезда. Проводится тушение. Пострадавших в поезде нет", - сказал собеседник.