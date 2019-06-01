Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске увеличилось до 43

ТАСС, 1 июня. Число госпитализированных в результате взрывов на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 15 человек, сообщила в субботу пресс-служба Минздрава РФ.

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"Обновление: на 17:00 - 43 пострадавших, 27 амбулаторно, 15 госпитализировано", - говорится в сообщении.

Еще один человек выписан из больницы, пояснили министерстве.

Ранее Минздрав распространил информацию о 42 пострадавших. "По данным Министерства здравоохранения Нижегородской области, в результате взрыва на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске 42 человека получили ранения легкой и средней степени тяжести. 14 из них госпитализированы", - сказал собеседник агентства, уточнив, что пострадавших в тяжелом состоянии нет.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, ситуация на заводе стабилизирована, угрозы распространения пожара нет.

Глава города Иван Носков добавил, что 15 работников ГосНИИ "Кристалл" фигурируют в числе пострадавших в результате взрывов на предприятии.

"15 - это работники завода, пострадавшие. Все легкие, от осколков стекол", - сказал он.

В новость были внесены изменения (17:45 мск) - добавлена информация по тексту.