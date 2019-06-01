В результате взрывов на заводе в Дзержинске повреждено почти 200 жилых домов

ТАСС, 1 июня. Повреждения зафиксированы в 180 жилых домах, а также в зданиях социальных объектов в результате взрывов на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе администрации города.

Обвалившиеся потолки и выбитые окна. Главное о взрыве на производстве тротила в Дзержинске

На эту тему

"По последним данным, [повреждено] около 180 домов многоквартирных, несколько десятков учреждений социальной сферы, есть повреждения стекол", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речи о разрушениях не идет.

Проводится подсчет суммы ущерба. "Прежде чем определить сумму компенсации жителям, деньги планируется направить на восстановление учреждений соцсферы", - добавил собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (17:27 мск) - добавлена информация по тексту.