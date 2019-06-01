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Взрывы на заводе в Дзержинске
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В результате взрывов на заводе в Дзержинске повреждено почти 200 жилых домов

Проводится подсчет суммы ущерба

ТАСС, 1 июня. Повреждения зафиксированы в 180 жилых домах, а также в зданиях социальных объектов в результате взрывов на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе администрации города.

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"По последним данным, [повреждено] около 180 домов многоквартирных, несколько десятков учреждений социальной сферы, есть повреждения стекол", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речи о разрушениях не идет.

Проводится подсчет суммы ущерба. "Прежде чем определить сумму компенсации жителям, деньги планируется направить на восстановление учреждений соцсферы", - добавил собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (17:27 мск) - добавлена информация по тексту.

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РоссияВзрывы на заводе в Дзержинске
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