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Потушено возгорание после ДТП на железнодорожном переезде в Адыгее

Ожидаются задержки пассажирских поездов

КРАСНОДАР, 1 июня. /ТАСС/. Возгорание вагона поезда, возникшее после ДТП на железнодорожном переезде в Адыгее, потушено. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Адыгея.

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"Вагон поезда после ДТП в Адыгее потушен", - сказали в пресс-службе.

Потушен и загоревшийся грузовик, сообщила ТАСС пресс-секретарь Краснодарского ЛУ МВД на транспорте Наталья Олефиренко.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в Краснодарском крае, пострадал водитель большегруза, в результате столкновения произошло возгорание грузового автомобиля и одного вагона поезда. В связи с ДТП ожидаются задержки пассажирских поездов.

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