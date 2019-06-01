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В Дагестане произошло ДТП с участием пассажирского автобуса

По предварительным данным, есть пострадавшие

МАХАЧКАЛА, 1 июня. /ТАСС/. Автоавария с участием автобуса произошла в субботу в Тарумовском районе Дагестана, по предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщили журналистам в региональном управлении МЧС.

"Поступила информация о том, что в Тарумовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей: ВАЗ-2112 и пассажирского автобуса. По предварительным данным, имеются пострадавшие. Возгорания на месте происшествия нет", - сказали в ведомстве.

Как уточнили ТАСС в республиканском МВД, на место аварии выехали бригады экстренных служб. "Район труднодоступный, на границе с Калмыкией. Точной информации по пострадавшим еще нет", - отметили в МВД.

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