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Взрывы на заводе в Дзержинске

Глава Нижегородской области проведет заседание оперативного штаба по ЧП в Дзержинске

В результате взрывов пострадали 43 человека

ТАСС, 1 июня. Оперативный штаб проведет 1 июня заседание с участием губернатора Нижегородской области Глеба Никитина после взрывов и пожара на ГосНИИ "Кристалл", сообщила пресс-служба губернатора региона.

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По данным Минздрава, в результате взрывов пострадали 43 человека, 15 госпитализированы. В оперативном штабе на месте ЧП сообщили о ликвидации пожара.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вечером 1 июня подведет в Дзержинске итоги работы за день оперативного штаба по вопросу ликвидации последствий происшествия на ГосНИИ "Кристалл", - говорится в сообщении.

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РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьВзрывы на заводе в Дзержинске
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