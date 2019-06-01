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Задержана мать младенцев, которая оставила их в хостеле в Котельниках

Женщина сказала администратору хостела, что забыла паспорт в машине, вышла из здания и больше не возвращалась

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мать двух годовалых детей, которая оставила их в хостеле Котельников и скрылась. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

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"Сотрудниками полиции МУ МВД России "Люберецкое" в результате оперативно-разыскных мероприятий в Видном задержана женщина 1989 года рождения, оставившая 28 мая двоих детей в хостеле города Котельники. В ближайшее время она будет доставлена в следственные органы", - сказала Петрова.

Ранее сообщалось, что двух детей - мальчика и девочку - оставила в хостеле Котельников неизвестная женщина, которая обратилась к администратору заведения для предоставления им спального места. Администратор попросила паспорт, женщина сказала, что забыла его в машине, вышла из здания и больше не возвращалась. Следственное управление СК РФ по Московской области проводит в связи с этим доследственную проверку.

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