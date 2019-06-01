Нарушенное из-за взрывов в Дзержинске электроснабжение в поселках восстановят до конца дня

ТАСС, 1 июня. Электроснабжение в ряде поселков, нарушенное после взрывов в городе Дзержинске Нижегородской области, восстановят до конца дня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

Обвалившиеся потолки и выбитые окна. Главное о взрыве на производстве тротила в Дзержинске

В субботу в цехе завода "Кристалл" по производству тротила во время технологического процесса произошло несколько взрывов, после начался пожар. Власти ввели режим ЧС в Дзержинске, он также распространяется на поселки Пыра, Желнино, кордон Лесной.

"Света нет в ряде поселков, поселок Пыра полностью без электричества, много домов в Свердлове, также электричества нет в отдельных домах еще нескольких поселков. Восстановительные работы уже идут, электричество должны дать до конца дня", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в поселках, которые расположены поблизости от завода, повреждены жилые дома - в основном повреждены окна и внутренние двери, которые сместились.

По данным Следственного комитета (СК РФ), возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов"). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил в город криминалистов центрального аппарата ведомства для расследования причин инцидента. Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" открыт в 50-е годы прошлого века. Специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, а также безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации. В 2011 году начал работу под управлением государственной корпорации "Ростехнологии".