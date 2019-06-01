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Турист погиб в горах Карачаево-Черкесии, упав с канатной дороги

Спасатели транспортировали тело в поселок Домбай и передали сотрудникам правоохранительных органов

ЧЕРКЕССК, 1 июня. /ТАСС/. Турист погиб, упав с канатной дороги в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии. Об этом в субботу говорится в сообщении республиканского управления МЧС.

"В оперативную дежурную смену ФКУ "Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КЧР" поступило сообщение о том, что в поселке Домбай с канатной дороги второй очереди упал мужчина. По предварительной информации, мужчине стало плохо. По состоянию на 16:30 спасатели транспортировали тело погибшего туриста в поселок и передали сотрудникам правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

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РоссияКарачаево-Черкесия
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