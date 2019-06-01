Четыре пассажирских поезда задерживаются и один отменен из-за аварии в Адыгее

МАЙКОП, 1 июня. /ТАСС/. Четыре пассажирских поезда задерживаются и один отменен после аварии на железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи, где в субботу произошло столкновение грузовика с пассажирским поездом Адлер - Нижневартовск, сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

"В связи с ДТП на перегоне Шенджий - Энем-2 задерживается четыре пассажирских поезда, один отменен", - сказали в пресс-службе.

Задержка пассажирских поездов №116 Адлер - Санкт-Петербург, № 460 Адлер - Тамбов, №804 Ласточка - Имеретинский Курорт - Краснодар составляет от 20 минут до двух часов. Пригородный поезд №6717 Краснодар - Горячий Ключ был остановлен на станции Энем-2 и возвращен на станцию Краснодар. Пригородный поезд №6717 Горячий Ключ - Краснодар отменен полностью, пассажирам предложено воспользоваться альтернативными видами транспорта.

Железнодорожники предпринимают все меры, чтобы ликвидировать последствия ДТП и восстановить движение поездов. Пострадавший от возгорания вагон поезда Адлер - Нижневартовск будет отцеплен, после чего состав отправится по маршруту, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения поезда с большегрузом произошло возгорание грузового автомобиля и одного вагона поезда. Пострадавший водитель большеруза госпитализирован.