Гендиректора завода "Кристалл" 31 мая отстранили за постоянное нарушение норм безопасности

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Гендиректор ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске, где в субботу произошло два взрыва и пожар, был отстранен от работы 31 мая из-за постоянного нарушения норм безопасности на заводе, сообщила пресс-служба предприятия.

"На предприятии буквально накануне ЧП отстранен от работы генеральный директор - за систематические нарушения в ГосНИИ "Кристалл" норм промышленной безопасности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что гендиректора отстранили по итогам работы комиссии, которая расследовала ЧП на предприятии, случившееся в апреле 2019 года. "Руководство меняется, но, понятно, что оно ни организационно, ни просто физически не могло успеть изменить ситуацию", - отмечается в сообщении.