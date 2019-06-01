{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрывы на заводе в Дзержинске
Обновлено 

Гендиректора завода "Кристалл" 31 мая отстранили за постоянное нарушение норм безопасности

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Гендиректор ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске, где в субботу произошло два взрыва и пожар, был отстранен от работы 31 мая из-за постоянного нарушения норм безопасности на заводе, сообщила пресс-служба предприятия.

"На предприятии буквально накануне ЧП отстранен от работы генеральный директор - за систематические нарушения в ГосНИИ "Кристалл" норм промышленной безопасности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что гендиректора отстранили по итогам работы комиссии, которая расследовала ЧП на предприятии, случившееся в апреле 2019 года. "Руководство меняется, но, понятно, что оно ни организационно, ни просто физически не могло успеть изменить ситуацию", - отмечается в сообщении.

Теги
РоссияВзрывы на заводе в Дзержинске
Четыре пассажирских поезда задерживаются и один отменен из-за аварии в Адыгее
Время задержек составляет от 20 минут до двух часов
Читать полностью