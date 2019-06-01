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Интернет-ресурсы Рособрнадзора подверглись DDoS-атакам

В ведомстве сообщили, что атака не помешала обработке результатов прошедших госэкзаменов
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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Интернет-ресурсы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и подведомственных службе организаций в пятницу и субботу подверглись DDoS-атакам. Об этом говорится в сообщении Рособрнадзора, распространенном в субботу.

"Атаки начались вчера после завершения экзаменов и продолжились в субботу. Никаких проблем для организаторов и участников экзаменов они не вызвали. Рособрнадзор обратился в правоохранительные органы и передал подробные материалы об атаке для последующей работы", - приводятся слова руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.

Отмечается, что атака не помешала обработке результатов по итогам прошедших госэкзаменов.

Основной период ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля. Следующим экзаменом основного периода станет один из обязательных предметов, русский язык, который участники ЕГЭ будут сдавать 3 июня.

В новость были внесены изменения (19:49 мск) - добавлена информация по тексту.

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