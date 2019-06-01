Суд арестовал экс-главу Раменского района Подмосковья, обвиняемого в убийстве

"Избрать в отношении Кулакова Андрея Николаевича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 июля", - сказал судья Антон Мартыненко.

Защита просила отпустить обвиняемого под залог в 1,5 млн рублей, которые готова была внести его супруга. Также адвокат настаивал на продлении срока задержания, чтобы защита успела ознакомиться с материалами дела и собрать характеристики на обвиняемого. Суд в обоих ходатайствах отказал.

Кулаков не признал вину в убийстве. По его словам, убитая - заместитель главы Общественной палаты Раменского района Евгения Исаенкова - была ему близким человеком и правой рукой на работе. На заседании он заявил, что в момент убийства находился дома в кругу семьи. "Я утверждаю и заявляю, что никаких причин не было, чтобы это совершить, и я не мог физически это сделать. Для меня это обвинение явилось крайней неожиданностью", - сказал он.

В свою очередь следствие настаивало на аресте и представило данные проверки Кулакова на полиграфе, свидетельствующие о его причастности к преступлению. По данным СК, на теле жертвы найдены биологические следы обвиняемого. Также следствие считает, что Кулаков может скрыться.

Кулаков был задержан 31 мая. По данным следствия, в ночь на 2 мая в салоне автомобиля он убил 39-летнюю Исаенкову, к которой испытывал личные неприязненные отношения. По данным СК, женщина была задушена. В пятницу стало известно, что Кулаков досрочно сложил полномочия главы района 29 мая.