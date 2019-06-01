Пассажиров столкнувшегося с грузовиком поезда доставили в Краснодар

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Почти 200 пассажиров поезда, столкнувшегося в субботу с грузовиком в Адыгее, доставлены в Краснодар. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"По состоянию на 19:30 мск пассажиры поезда в количестве 189 человек, из которых 15 детей, на автобусах доставлены в Краснодар для дальнейшей отправки к месту назначения", - сказали в министерстве.

Поезд силами РЖД отбуксирован с места ДТП. "Проводится работа по восстановлению поврежденных опор контактных сетей и обследование железнодорожного полотна", - добавили в МЧС.

Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в Адыгее, пострадал водитель большегруза, он был госпитализирован в Энемскую районную больницу . Один из вагонов поезда горел, пожар уже потушили. Два пассажирских поезда задержаны.