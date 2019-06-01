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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Дагестане возросло до шести

Пятерых доставили в Кочубейскую медико-санитарную часть

МАХАЧКАЛА, 1 июня. /ТАСС/. Количество пострадавших в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Тарумовском районе Дагестана увеличилось до шести человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Как сообщили в МВД, по предварительной версии, водитель легковой автомашины не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом.

"В ДТП пострадали всего шесть человек, из них один погиб на месте - водитель легкового автомобиля. Пять человек госпитализированы в Кочубейскую медико-санитарную часть. Состояние двоих тяжелое, трое в состоянии средней тяжести", - отметили в ведомстве, добавив, что из Махачкалы в район направляется реанимобиль с травматологом.

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