AP: открывший огонь в Вирджинии приобрел оружие легально

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Открывший огонь в пятницу вечером в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич Диуэйн Крэддок легально приобрел большое количество единиц стрелкового оружия. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их словам, приобретенное 40-летним Крэддоком оружие не применялось во время других зарегистрированных случаев стрельбы в стране. Полицейские обнаружили большое количество единиц оружия на месте трагедии и в доме убийцы, работавшего на протяжении многих лет в департаменте коммунальных услуг Вирджинии-Бич.

В пятницу шеф городской полиции сообщил, что стрелявший был вооружен, в частности, пистолетом 45-го калибра с глушителем, магазинами повышенной вместимости и значительным запасом патронов.

Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм распорядился в субботу приспустить флаги на всех госучреждениях штата с 1 по 8 июня в связи с трагедией, которая унесла жизни 12 человек.