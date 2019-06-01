В оперативном штабе сообщили, что пропавших без вести на месте взрыва в Дзержинске нет

ТАСС, 1 июня. Оперативный штаб сообщил, что людей, пропавших без вести после взрывов и пожара в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области, нет.

Обвалившиеся потолки и выбитые окна. Главное о взрыве на производстве тротила в Дзержинске

"Пропавших без вести на месте взрыва нет", - сказали ТАСС в штабе.

В ГУ МЧС региона также опровергли информацию, распространяемую в СМИ, о нахождении под завалами людей. "У нас информации, что кто-то есть под завалами, нет", - сообщили в пресс-службе.

В субботу в цехе по производству тротила во время технологического процесса произошло несколько взрывов, затем начался пожар. Власти ввели режим ЧС в Дзержинске, он также распространяется на поселки Пыра, Желнино, кордон Лесной. Следственные органы возбудили дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" открыт в 1950-х годах. Специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, а также безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации. В 2011 году начал работу под управлением государственной корпорации "Ростехнологии".