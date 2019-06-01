Заезды детей в оздоровительные лагеря в Саратове отменены из-за геморрагической лихорадки

САРАТОВ, 1 июня. /ТАСС/. Саратовские власти отменили заезды детей на первые смены в оздоровительные лагеря, расположенные в районе лесопарка "Кумысная поляна" в Саратове, из-за вспышки геморрагической лихорадки, сообщает в субботу пресс-служба администрации города.

"Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области довел информацию о высокой активности природного очага геморрагической лихорадки с почечным синдромом в районе лесопарка "Кумысная поляна". Это создает высокие эпидемиологические риски. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей отменяются заезды на первые смены в лагеря, расположенные в зоне лесного массива Саратова", - говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации.

Ранее Роспотребнадзор области сообщил, что в период с начала года до 23 мая геморрагической лихорадкой в регионе заболели 72 человека. Позднее местные СМИ сообщили, что одна женщина умерла в больнице с этим диагнозом.

Геморрагическая лихорадка - острая вирусная болезнь, характеризующаяся системным поражением мелких кровеносных сосудов, геморрагическим диатезом, гемодинамическими расстройствами и поражением почек с развитием острой почечной недостаточности. Основной источник возбудителя - мышевидные, которые переносят бессимптомную инфекцию.