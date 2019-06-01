ОНК нашла следы побоев у обвиняемого в убийстве экс-совладельца фабрики "Меньшевик"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС /. Представители Общественной наблюдательной комиссии выявили следы побоев у Ильи Аверьянова, арестованного по обвинению в убийстве экс-совладельца фабрики "Меньшевик" в декабре 2017 года. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

"Мы провели проверку по факту применения к Аверьянову физической силы со стороны сотрудников СИЗО и причинения им себе увечий. У арестованного обнаружены на теле многочисленные гематомы и ссадины, которые свидетельствуют об его избиении", - сообщил он. По его словам, правозащитники решили проверить условия содержания Аверьянова после того, как он нанес себе повреждения несколько дней назад.

По его словам, члены ОНК просмотрели записи видеокамер, а также ознакомились с медицинскими документами и побеседовали с участниками происшествия.

"Как удалось выяснить из данных медкарты, а также со слов самого Аверьянова и его сокамерников, в течении нескольких дней до инцидента, у него наблюдалось очень высокое давление, доходящего до 200, но госпитализировать, по непонятной причине, его не стали. При этом со слов сокамерников в устной форме врач назначил Аверьянову постельный режим", - сказал Мельников.

По его словам, в день применения сотрудниками СИЗО физической силы врачи изначально не разрешили обвиняемому участвовать в следственных действиях, о чем были уведомлены и адвокаты подозреваемого, но спустя менее двух часов этот запрет был якобы снят фельдшером. Сам Аверьянов при этом пояснил, что повторно обследован не был.

Руководство СИЗО-4 заявило общественникам, что физическая сила была применена к Аверьянову в связи с его отказом пройти в следственный кабинет для следственного действия. Сами работники изолятора подчеркивают, что не били Аверьянова.

"К сожалению, видеозапись четко не зафиксировала, применялось ли физическое насилие, но судя по обрывочным кадрам, есть основания предполагать, что таковое имело место. Например, видно как один из сотрудников замахнулся ногой, при этом Аверьянов лежит на полу", - сказал представитель ОНК.

Он отметил, что возможность применения физической силы и ненадлежащее оказание медпомощи нуждаются в тщательной проверке компетентными органами.

В этой связи Мельников намерен обратиться к генеральному прокурору Российской Федерации.

22 мая содержащийся в СИЗО-4 Москвы Аверьянов нанес себе лезвием от одноразового станка телесные повреждения в виде резаных ран обеих голеней. Сотрудниками учреждения незамедлительно была оказана медицинская помощь. Сам арестованный позднее заявил правозащитникам, что нанес себе травмы в знак протеста против противоправных действий в свой адрес.