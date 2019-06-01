Защита обжалует арест экс-главы Раменского района Подмосковья, обвиняемого в убийстве

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Защита обвиненного в убийстве бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова обжалует его арест. Об этом сообщил журналистам его адвокат Артем Сарбашев.

"Решение абсолютно нам непонятно. Обжаловать будем обязательно", - сказал Сарбашев.

Он отметил, что если дойдет до суда, то он будет советовать обвиняемому просить о суде присяжных. По словам Сарбашева, ни один свидетель "ни прямо, ни косвенно не подтверждает вину Кулакова".

Сарбашев рассказал ТАСС, что Кулаков будет содержаться под арестом в областном СИЗО, в каком конкретно, пока неизвестно. Сейчас его отвезли обратно в изолятор временного содержания в Лобне.

В субботу Бабушкинский суд Москвы арестовал Кулакова до 7 июля. Кулаков не признал вину в убийстве. По его словам, Исаенкова была ему близким человеком и правой рукой на работе, которую "заменить никто не мог". Кулаков заявил, что в момент убийства находился дома в кругу семьи.

Кулаков был задержан 31 мая. По данным следствия, в ночь на 2 мая в салоне автомобиля он убил 39-летнюю заместителя главы Общественной палаты Раменского района Евгению Исаенкову, к которой "испытывал личные неприязненные отношения". По данным СК, женщина была задушена руками и предметом из ткани, возможно, колготками или платком. В пятницу стало известно, что Кулаков досрочно сложил полномочия главы района 29 мая.

В новости в 21:38 мск расширен комментарий адвоката