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Движение поездов восстановлено после ДТП на переезде в Адыгее

Ранее пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, водитель которого был доставлен в Энемскую районную больницу

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Движение поездов после столкновения пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"В 20:29 мск движение поездов восстановлено полностью", - проинформировали в министерстве.

"Возобновлено движение на перегоне Шенджий - Энем-2 однопутного электрифицированного участка Энем - Горячий Ключ Краснодарского региона СКЖД. Пассажиры поезда № 346 Адлер - Нижневартовск будут отправлены по маршруту следования своим составом", - уточняется в сообщении Северо-Кавказской железной дороги.

Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в Адыгее, пострадал водитель большегруза, он был доставлен в Энемскую районную больницу. Один из вагонов поезда горел, пожар потушен. Два пассажирских поезда задержаны.

189 пассажиров, в том числе 15 детей, на автобусах доставили в Краснодар.

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РоссияАдыгея
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