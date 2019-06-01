Движение поездов восстановлено после ДТП на переезде в Адыгее

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Движение поездов после столкновения пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 20:29 мск движение поездов восстановлено полностью", - проинформировали в министерстве.

"Возобновлено движение на перегоне Шенджий - Энем-2 однопутного электрифицированного участка Энем - Горячий Ключ Краснодарского региона СКЖД. Пассажиры поезда № 346 Адлер - Нижневартовск будут отправлены по маршруту следования своим составом", - уточняется в сообщении Северо-Кавказской железной дороги.

Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в Адыгее, пострадал водитель большегруза, он был доставлен в Энемскую районную больницу. Один из вагонов поезда горел, пожар потушен. Два пассажирских поезда задержаны.

189 пассажиров, в том числе 15 детей, на автобусах доставили в Краснодар.