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Полиция задержала мужчину, угрожавшего ножом пассажирам поезда Рязань - Москва

Его передали бригаде врачей-психиатров

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали пассажира поезда Рязань - Москва, который угрожал другим пассажирам ножом и затем нанес себе ранения, его передали бригаде врачей-психиатров. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в правоохранительных органах.

"На станции Пески Рязанской области мужчина угрожал ножом пассажирам поезда Рязань - Москва. После этого он залез под один из вагонов <...> Он был задержан полицией, которая передала его медикам и бригаде врачей скорой помощи", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, никто, кроме самого дебошира, не пострадал.

В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу ТАСС подтвердили факт инцидента. "Он произошел 31 мая на станции Пески. Полицейские извлекли мужчину с признаками алкогольного опьянения, который забрался под поезд, и передали его врачам", - сказали в полиции.

В новость в 22:08 мск добавлен комментарий полиции

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